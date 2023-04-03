Цыпанова (Черыдова) Филицата Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпанова (Черыдова) Филицата Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черыдов Назар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыпанов Флор Егорович

Рождение ребёнка
25.03.1861 ст.

Дочь: Морозова (Цыпанова) Мария Флоровна

Отец ребёнка: Цыпанов Флор Егорович

Вурдысевская, Визингский район, Автономная область Коми
Смерть
Неизвестно

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