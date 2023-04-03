Цыпанова (Черыдова) Филицата Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черыдов Назар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1861 ст.
Дочь: Морозова (Цыпанова) Мария Флоровна
Отец ребёнка: Цыпанов Флор Егорович
Вурдысевская, Визингский район, Автономная область Коми
Смерть
Неизвестно