Жуков Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1912 ст.

Сын: Жуков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Жукова Алиса Семеновна

Место жительства
1912 ст.
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Ростовский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Алиса Семеновна

Смерть
Неизвестно
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