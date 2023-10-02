Жуков Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1912 ст.
Сын: Жуков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Жукова Алиса Семеновна
Место жительства
1912 ст.
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Ростовский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Алиса Семеновна
Смерть
Неизвестно