Макшанов Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1974
Дата смерти01.08.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1997
Дочь: Макшанова Оксана Павловна
Мать ребёнка: Мамонтова Елена Викторовна
Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.2019