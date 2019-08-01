Макшанов Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макшанов Павел Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1974

Дата смерти

01.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1997

Дочь: Макшанова Оксана Павловна

Мать ребёнка: Мамонтова Елена Викторовна

Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Елена Викторовна

Смерть
01.08.2019
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