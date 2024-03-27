Акберова (Каримова) Магмура Абдрафиковна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
27.01.1955
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Акберов Адгам
Рождение ребёнка
14.09.1960
Рождение ребёнка
10.05.1962
Рождение ребёнка
25.10.1963
Рождение ребёнка
10.07.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акберов Адгам
Смерть
Неизвестно