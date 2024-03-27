Акберова (Каримова) Магмура Абдрафиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акберова (Каримова) Магмура Абдрафиковна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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1957 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович

Мать: Каримова Магфия

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Адгам

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Сын: Акберов Рамиль Адгамович

Отец ребёнка: Акберов Адгам

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Адгам

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Адгам

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Адгам

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Адгам

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акберов Адгам

Смерть
Неизвестно
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