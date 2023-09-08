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(Лебедева) Антонина Артемьевна
(Лебедева) Антонина Артемьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лебедев Артемий
Мать
(Бирюкова) Юлия Ивановна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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Биография
Биография
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лебедев Артемий
Мать:
Юлия Ивановна
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