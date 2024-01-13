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Петрович Василий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1948

Сын: Петрович Олег Васильевич

Мать ребёнка: Петрович Надежда Степановна

г. Омск
Рождение ребёнка
08.04.1954

Дочь: Маркова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Петрович Надежда Степановна

г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрович Надежда Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
машинист электровоза
Смерть
Неизвестно
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