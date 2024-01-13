Петрович Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1948
Мать ребёнка: Петрович Надежда Степановна
г. Омск
Рождение ребёнка
08.04.1954
Дочь: Маркова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Петрович Надежда Степановна
г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
машинист электровоза
Смерть
Неизвестно