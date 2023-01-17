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Хютти Иван Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1879

Дата смерти

26.07.1931

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1879

Отец: Хютти Абрахам Петрович

Мать: Хютти Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
23.12.1910

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
31.10.1914

Дочь: Хильма Ивановна

Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
19.10.1916

Дочь: Айно Ивановна

Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Хильма Ивановна

Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
04.02.1922

Сын: Хютти Иван Иванович

Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
14.07.1924

Дочь: Лемпи Ивановна

Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
28.06.1927

Сын: Хютти Вейо Иванович

Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
29.06.1929

Сын: Хютти Вейо Иванович

Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хютти Мария Иосифовна

Смерть
26.07.1931
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