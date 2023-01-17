Хютти Иван Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1879
Дата смерти26.07.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1879
Отец: Хютти Абрахам Петрович
Мать: Хютти Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
23.12.1910
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
31.10.1914
Дочь: Хильма Ивановна
Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
19.10.1916
Дочь: Айно Ивановна
Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Хильма Ивановна
Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
04.02.1922
Сын: Хютти Иван Иванович
Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
14.07.1924
Дочь: Лемпи Ивановна
Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
28.06.1927
Сын: Хютти Вейо Иванович
Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
29.06.1929
Сын: Хютти Вейо Иванович
Мать ребёнка: Хютти Мария Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хютти Мария Иосифовна
Смерть
26.07.1931