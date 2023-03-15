Архипова (Орлова) Александра
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Константин
Отец ребёнка: Архипов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Юрий
Отец ребёнка: Архипов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Михаил
Отец ребёнка: Архипов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидкина (Архипова) Мария
Отец ребёнка: Архипов Павел
Рождение ребёнка
15.08.1930
Сын: Архипов Алексей
Отец ребёнка: Архипов Павел
Малые Подосинки, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно