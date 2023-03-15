Архипова (Орлова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Орлова) Александра

Место рождения

Березовка, Стреленская волость, Козельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Федор

Мать: не указана

Березовка, Стреленская волость, Козельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Константин

Отец ребёнка: Архипов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Юрий

Отец ребёнка: Архипов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Михаил

Отец ребёнка: Архипов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидкина (Архипова) Мария

Отец ребёнка: Архипов Павел

Рождение ребёнка
15.08.1930

Сын: Архипов Алексей

Отец ребёнка: Архипов Павел

Малые Подосинки, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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