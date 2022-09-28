(Плохотнюк) Татьяна
Место рожденияг.Донской Московская область
Дата рождения29.09.1948
Дата смерти28.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1948
г.Донской Московская область
Место жительства
С ?.08.1953
Цхинвал, Город Цхинвал
Переехала с родителями в связи с назначением места службы отца
Место жительства
С 1961
Квартира, в которой мы должны были жить, только ремонтировалась, нас поселили в гостинице, которая располагалась на старом дебаркадере. Жили мы в каюте. Потом нашли жилье в предместье, на Степановке,... Показать все
Место жительства
С 1962
ул. Пушкина 27-б, кв.7
Образование
С 01.09.1966 по 07.05.1971
Томский госукдарственный университет
Высшее | кандидат филологическихъ наук, доцент
Образование
По 1966
Школа №50, 11 классов
Бракосочетание
?.05.1969
Муж: Плетенёв Петр
Рождение ребёнка
07.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плетенёв Петр
Рождение ребёнка
18.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плетенёв Петр
Развод
1975
Муж: Плетенёв Петр
Место жительства
С 1978
ул. К. Ильмера, 6, кв. 21
Образование
1988
Защита кандидатской диссертации
Развод
1998
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 2009 по 2017
Микрорайон Наука, ул. Сахарова, 18
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.2022
Гальбштадт, Немецкий национальный муниципальный район, Алтайский край