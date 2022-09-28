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(Плохотнюк) Татьяна

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Место рождения

г.Донской Московская область

Дата рождения

29.09.1948

Дата смерти

28.09.2022

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1943 г.р.
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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1948

Отец: Плохотнюк Григорий Иванович

Мать: Плохотнюк Галина Ивановна

г.Донской Московская область
Место жительства
С ?.08.1953
Цхинвал, Город Цхинвал
Переехала с родителями в связи с назначением места службы отца
Место жительства
С 1961
Томск, город Томск, Томская область
Квартира, в которой мы должны были жить, только ремонтировалась, нас поселили в гостинице, которая располагалась на старом дебаркадере. Жили мы в каюте. Потом нашли жилье в предместье, на Степановке,... Показать все
Место жительства
С 1962
Томск, город Томск, Томская область
ул. Пушкина 27-б, кв.7
Образование
С 01.09.1966 по 07.05.1971
Томский госукдарственный университет
Высшее | кандидат филологическихъ наук, доцент
Образование
По 1966
Томск, город Томск, Томская область
Школа №50, 11 классов
Бракосочетание
?.05.1969

Муж: Плетенёв Петр

Рождение ребёнка
07.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плетенёв Петр

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
18.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плетенёв Петр

Томск, город Томск, Томская область
Развод
1975

Муж: Плетенёв Петр

Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1978
Томск, город Томск, Томская область
ул. К. Ильмера, 6, кв. 21
Образование
1988
Томск, город Томск, Томская область
Защита кандидатской диссертации
Развод
1998

Муж: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 2009 по 2017
Томск, город Томск, Томская область
Микрорайон Наука, ул. Сахарова, 18
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.2022
Гальбштадт, Немецкий национальный муниципальный район, Алтайский край
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