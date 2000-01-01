Санникова Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Санников Александр
Мать: Санникова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санников Александр Игоревич
Отец ребёнка: Савельев Игорь Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Людмила Игоревна
Отец ребёнка: Савельев Игорь Васильевич
Смерть
Неизвестно