Лавренова Марфа Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти21.04.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лавренов Евфимий Герасимович
Отец ребёнка: Лавренов Герасим Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1900 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Из метрической книги на 1900-й год, часть третья об умерших. Деревни Слутка крестьянина Герасима Лаврентьевича Лавренова 1-я жена Марфа Герасимовна. В возрасте 77 лет.