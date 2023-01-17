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Лавренова Марфа Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

21.04.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Лавренов Евфимий Герасимович

Отец ребёнка: Лавренов Герасим Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавренов Герасим Лаврентьевич

Смерть
21.04.1900 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Из метрической книги на 1900-й год, часть третья об умерших. Деревни Слутка крестьянина Герасима Лаврентьевича Лавренова 1-я жена Марфа Герасимовна. В возрасте 77 лет.
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