Юсупов Рашит Нургалиевич
Место рожденияс. Аминево Баймаского района БАССР
Дата рождения1914
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Юсупов Нургали
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Военная награда
Неизвестно
Юсупов Рашид Нургалеевич Ст. сержант, __.__.1914Башкирская АССР, Темясовский с/с, д. Аминева. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945... Показать все
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1976
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно