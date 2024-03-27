Юсупов Рашит Нургалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Рашит Нургалиевич

Место рождения

с. Аминево Баймаского района БАССР

Дата рождения

1914

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Юсупов Нургали

Мать: Юсупов (Искужина) Бибикамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Военная награда
Неизвестно
Юсупов Рашид Нургалеевич Ст. сержант, __.__.1914Башкирская АССР, Темясовский с/с, д. Аминева. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945... Показать все
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1976
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно

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