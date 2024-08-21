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Каплан Яков Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Каплан Абрам

Мать: Каплан Шейна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каплан (Славина) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Каплан Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Каплан (Славина) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
24.11.1965

Сын: Каплан Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Каплан (Славина) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
24.11.1965

Сын: Каплан Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Каплан (Славина) Анна Борисовна

Смерть
2009

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