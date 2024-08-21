Каплан Яков Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Каплан Абрам
Мать: Каплан Шейна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Сын: Каплан Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Каплан (Славина) Анна Борисовна
Рождение ребёнка
24.11.1965
Мать ребёнка: Каплан (Славина) Анна Борисовна
Рождение ребёнка
24.11.1965
Мать ребёнка: Каплан (Славина) Анна Борисовна
Смерть
2009