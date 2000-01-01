Мушка Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМушка Андрей Владимирович

Мушка Андрей Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1968

Отец: Мушка Владимир Игнатович

Мать: Мушка Галина Константиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close