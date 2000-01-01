Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Мушка Андрей Владимирович
Мушка Андрей Владимирович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.11.1968
Пол
Мужской
Отец
Мушка Владимир Игнатович
1936 г.р.
Мать
Мушка Галина Константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1968
Отец:
Мушка Владимир Игнатович
Мать:
Мушка Галина Константиновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия