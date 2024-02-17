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Смирнов Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1988

Отец: Смирнов Юрий Александрович

Мать: Смирнова Ирина

Рождение ребёнка
26.05.2020

Дочь: Смирнова Оливия Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина

Рождение ребёнка
26.12.2023

Дочь: Смирнова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Екатерина

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