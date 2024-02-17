Смирнов Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1988
Отец: Смирнов Юрий Александрович
Мать: Смирнова Ирина
Рождение ребёнка
26.05.2020
Дочь: Смирнова Оливия Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина
Рождение ребёнка
26.12.2023
Дочь: Смирнова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Екатерина