Макаренко Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Макаренко (Насевич) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Юрий Александрович

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Александр Александрович

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
Неизвестно
Одноглазый, повесился, похоронен в Раевке, родился в Новосадах

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