Макаренко Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Юрий Александрович
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Александр Александрович
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
Неизвестно
Одноглазый, повесился, похоронен в Раевке, родился в Новосадах