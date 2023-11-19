Наседкина Анисия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Анисия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1902 ст.

Муж: Наседкин Моисей Селиверстович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.07.1902 ст.

Дочь: (Наседкина) Ульяна Моисеевна

Отец ребёнка: Наседкин Моисей Селиверстович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.01.1912 ст.

Сын: Наседкин Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Наседкин Моисей Селиверстович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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