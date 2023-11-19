Наседкина Анисия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1902 ст.
Рождение ребёнка
27.07.1902 ст.
Дочь: (Наседкина) Ульяна Моисеевна
Отец ребёнка: Наседкин Моисей Селиверстович
Рождение ребёнка
23.01.1912 ст.
Сын: Наседкин Василий Моисеевич
Отец ребёнка: Наседкин Моисей Селиверстович
Смерть
Неизвестно