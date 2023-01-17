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Гинда Дмитрий Павлович

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Место рождения

Жеребки, Тернопільська область

Дата рождения

07.09.1915

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1915

Отец: Гинда Павел Никифорович

Мать: Гинда Анна Алексеевна

Жеребки, Тернопільська область
Место жительства
С 1915
Жеребки, Тернопільська область
Рождение ребёнка
07.01.1939

Сын: Гинда Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Слободян Мария Семёновна

Жеребки, Тернопільська область
Рождение ребёнка
16.06.1946

Дочь: Подлесная Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Жеребки, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободян Мария Семёновна

Смерть
1947
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