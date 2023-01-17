Гинда Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения07.09.1915
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1915
Отец: Гинда Павел Никифорович
Мать: Гинда Анна Алексеевна
Место жительства
С 1915
Рождение ребёнка
07.01.1939
Мать ребёнка: Слободян Мария Семёновна
Рождение ребёнка
16.06.1946
Дочь: Подлесная Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слободян Мария Семёновна
Смерть
1947