Абдрахим Абдрезяков
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Абдрезяк Альмухаметев
Мать: Ульмяса
Рождение ребёнка
1733
Сын: Абдулмен Абдрахимов
Мать ребёнка: Канифа
Рождение ребёнка
1737
Сын: Абдрашит Абдрахимов
Мать ребёнка: Канифа
Рождение ребёнка
1739
Сын: Адыльша Абдрахимов
Мать ребёнка: Канифа
Рождение ребёнка
1743
Сын: Минка Абдрахимов
Мать ребёнка: Канифа
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Рехая Абдрахимова
Мать ребёнка: Зелиха
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Гузаниса Абдрахимова
Мать ребёнка: Зелиха
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Зелиха
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Гульзагида Абдрахимова
Мать ребёнка: Зелиха
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно