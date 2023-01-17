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Абдрахим Абдрезяков

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Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Абдрезяк Альмухаметев

Мать: Ульмяса

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1733

Сын: Абдулмен Абдрахимов

Мать ребёнка: Канифа

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1737

Сын: Абдрашит Абдрахимов

Мать ребёнка: Канифа

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1739

Сын: Адыльша Абдрахимов

Мать ребёнка: Канифа

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1743

Сын: Минка Абдрахимов

Мать ребёнка: Канифа

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Рехая Абдрахимова

Мать ребёнка: Зелиха

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Гузаниса Абдрахимова

Мать ребёнка: Зелиха

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1754

Сын: Абдельгарей Абдрахимов

Мать ребёнка: Зелиха

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Гульзагида Абдрахимова

Мать ребёнка: Зелиха

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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