Карпухина (Кондратьева) Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина (Кондратьева) Акулина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1893

Муж: Карпухин Иван Трофимович

Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1925

Сын: Карпухин Александр Иванович

Отец ребёнка: Карпухин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Между 18.06.1932 и 19.06.1932

Дочь: Симакова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Карпухин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
26.11.1938

Дочь: Богданова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Карпухин Иван Трофимович

Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Карпухин Николай Иванович

Отец ребёнка: Карпухин Иван Трофимович

Смерть
1976
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