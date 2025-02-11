Сидор Васильев
мужской, родился 1830, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
МатьАгафья Фёдорова1800 г.р.
ОтецТолкачев Василий Егоров1810 г.р.
Супруги
Анастасия Игнатова1832 г.р.
Дети
Толкачев Лазарь Сидоров1853 г.р.
Елизар Сидоров1855 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Толкачев Василий Егоров
Мать: Агафья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Игнатова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Анастасия Игнатова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Елизар Сидоров
Мать ребёнка: Анастасия Игнатова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Макрида Сидорова
Мать ребёнка: Анастасия Игнатова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно