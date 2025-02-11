Сидор Васильев 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Сидор Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
Агафья Фёдорова1800 г.р.
Отец
Толкачев Василий Егоров1810 г.р.
Супруги
Анастасия Игнатова1832 г.р.
Дети
Толкачев Лазарь Сидоров1853 г.р.
Елизар Сидоров1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Толкачев Василий Егоров

Мать: Агафья Фёдорова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Игнатова

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

22

Рождение ребёнка
1853

Сын: Толкачев Лазарь Сидоров

Мать ребёнка: Анастасия Игнатова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1855

Сын: Елизар Сидоров

Мать ребёнка: Анастасия Игнатова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Макрида Сидорова

Мать ребёнка: Анастасия Игнатова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

22

Смерть
Неизвестно

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