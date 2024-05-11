Ляйла Бадар Галиуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абдулгариф Абдулгафаров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мухамметхузя Абдулгарифов
Отец ребёнка: Абдулгариф Абдулгафаров
Рождение ребёнка
29.11.1867 ст.
Дочь: Бибикамиля Абдулгарифова
Отец ребёнка: Абдулгариф Абдулгафаров
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Абдулгариф Абдулгафаров
Рождение ребёнка
03.01.1967 ст.
Отец ребёнка: Абдулгариф Абдулгафаров
Смерть
Неизвестно