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Ляйла Бадар Галиуллина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулазиз Абдулгарифов

Отец ребёнка: Абдулгариф Абдулгафаров

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулгариф Абдулгафаров

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мухамметхузя Абдулгарифов

Отец ребёнка: Абдулгариф Абдулгафаров

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.11.1867 ст.

Дочь: Бибикамиля Абдулгарифова

Отец ребёнка: Абдулгариф Абдулгафаров

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Канзелкарам Абдулгарифов

Отец ребёнка: Абдулгариф Абдулгафаров

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1967 ст.

Сын: Хотбихузя Абдулгарифов

Отец ребёнка: Абдулгариф Абдулгафаров

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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