Евдоким Филиппов
мужской, родился 1816, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецФилипп Алексеев1782 г.р.
Супруги
Евдокия Ларионова1816 г.р.
Дети
Ульяна Евдокимова1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Филипп Алексеев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ульяна Евдокимова
Мать ребёнка: Евдокия Ларионова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно