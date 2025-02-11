Евдоким Филиппов 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдоким Филиппов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1816, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Филипп Алексеев1782 г.р.
Супруги
Евдокия Ларионова1816 г.р.
Дети
Ульяна Евдокимова1841 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Филипп Алексеев

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ларионова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ульяна Евдокимова

Мать ребёнка: Евдокия Ларионова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20

Смерть
Неизвестно

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