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Красов Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Красов Борис

Мать: Красова Мартрёна Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Красов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Красова Марфа Даниловна

Рождение ребёнка
19.08.1931

Сын: Красов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Красова Марфа Даниловна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Красов Борис Александрович

Мать ребёнка: Красова Марфа Даниловна

Смерть
1967

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