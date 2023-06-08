Лиепа ЭДУАРД АНДРЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Лиепа АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Мать: Лиепа (Ола) ИЛЗЕ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Лиепа) ЭДИТА ЛИЛИЯ ЭДУАРДОВНА
Мать ребёнка: Лиепа (Розенталь) ЛИЛИЯ КАТРИН
Рождение ребёнка
27.07.1936
Мать ребёнка: Лиепа (Розенталь) ЛИЛИЯ КАТРИН
Смерть
1972