Лиепа ЭДУАРД АНДРЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиепа ЭДУАРД АНДРЕЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лиепа АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Мать: Лиепа (Ола) ИЛЗЕ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиепа (Розенталь) ЛИЛИЯ КАТРИН

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Лиепа) ЭДИТА ЛИЛИЯ ЭДУАРДОВНА

Мать ребёнка: Лиепа (Розенталь) ЛИЛИЯ КАТРИН

Рождение ребёнка
27.07.1936

Сын: Лиепа МАРИС ЭДУАРДОВИЧ

Мать ребёнка: Лиепа (Розенталь) ЛИЛИЯ КАТРИН

Смерть
1972

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