Терентьева (Захарова) Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1926
Отец: Захаров Семен Макарович
Мать: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.05.1950
Дочь: Горбунова Рая Петровна
Отец ребёнка: Терентьев Петр Максимович
Рождение ребёнка
20.02.1952
Дочь: Яковлева Елена Петровна
Отец ребёнка: Терентьев Петр Максимович
Рождение ребёнка
21.05.1955
Отец ребёнка: Терентьев Петр Максимович
Рождение ребёнка
24.10.1956
Сын: Захаров Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Терентьев Петр Максимович
Рождение ребёнка
18.10.1962
Сын: Захаров Владимир Петрович
Отец ребёнка: Терентьев Петр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Терентьев Петр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно