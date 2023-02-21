Терентьева (Захарова) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Захарова) Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1926

Отец: Захаров Семен Макарович

Мать: Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.05.1950

Дочь: Горбунова Рая Петровна

Отец ребёнка: Терентьев Петр Максимович

Рождение ребёнка
20.02.1952

Дочь: Яковлева Елена Петровна

Отец ребёнка: Терентьев Петр Максимович

Рождение ребёнка
21.05.1955

Сын: Захаров Николай Петрович

Отец ребёнка: Терентьев Петр Максимович

Рождение ребёнка
24.10.1956

Сын: Захаров Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Терентьев Петр Максимович

Рождение ребёнка
18.10.1962

Сын: Захаров Владимир Петрович

Отец ребёнка: Терентьев Петр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Петр Петрович

Отец ребёнка: Терентьев Петр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Петр Максимович

Смерть
Неизвестно
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