Белехов Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белехов Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1956

Отец: не указан

Мать: Белехова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
10.10.1979

Дочь: Скобелева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Белехова Зинаида Арсеньевна

Рождение ребёнка
26.06.1981

Сын: Белехов Александр Павлович

Мать ребёнка: Белехова Зинаида Арсеньевна

Рождение ребёнка
01.10.1985

Дочь: Шишова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Белехова Зинаида Арсеньевна

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