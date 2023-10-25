Белехов Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1956
Рождение ребёнка
10.10.1979
Дочь: Скобелева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Белехова Зинаида Арсеньевна
Рождение ребёнка
26.06.1981
Сын: Белехов Александр Павлович
Мать ребёнка: Белехова Зинаида Арсеньевна
Рождение ребёнка
01.10.1985
Дочь: Шишова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Белехова Зинаида Арсеньевна