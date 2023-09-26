Кореневский Николай Сергеевич
Место рожденияЯранка Седельниковский район Омская область
Дата рождения25.08.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1963
Рождение ребёнка
04.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кореневская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
20.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кореневская Анна Семеновна
Место жительства
Неизвестно