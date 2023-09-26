Кореневский Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кореневский Николай Сергеевич

Место рождения

Яранка Седельниковский район Омская область

Дата рождения

25.08.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Яранка Седельниковский район Омская область
Бракосочетание
Около 1963

Жена: Кореневская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
04.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кореневская Анна Семеновна

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кореневская Анна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
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