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Фамилии Нет Константинович Сафронович

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Место рождения

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1677 ст.

Дата смерти

1758 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677 ст.

Отец: Фамилии Нет Сафрон

Мать: не указана

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1698 ст.

Сын: Фамилии Нет Максим Константинович

Мать ребёнка: не указана

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1717 ст.

Дочь: Фамилии Нет Меланья Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1724 ст.

Сын: Фамилии Нет Семен Константинович

Мать ребёнка: не указана

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1758 ст.
Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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