Фамилии Нет Константинович Сафронович
Место рождения
Дата рождения1677 ст.
Дата смерти1758 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677 ст.
Отец: Фамилии Нет Сафрон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698 ст.
Сын: Фамилии Нет Максим Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717 ст.
Дочь: Фамилии Нет Меланья Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724 ст.
Сын: Фамилии Нет Семен Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1758 ст.