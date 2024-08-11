Ващенко Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващенко Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ващенко Фёдор Васильевич

Мать: Ващенко (Могильных) Анна Минаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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