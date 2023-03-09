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Сухих Пелагея Артамоновна

Место рождения

Становка, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1834 г.р.

Мать

Вычислено 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885 ст.

Отец: Сухих Автоном Иванов

Мать: Сухих Пелагея Николаева

Становка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1895г. плёнка 2199169, стр. 755-756 Перепись 1897г. плёнка 2211397, стр. 342-343
Место жительства
Около 1897 ст.
Юрино-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область
Перепись 1897г. плёнка 2211397, стр. 342-343
Смерть
Неизвестно

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