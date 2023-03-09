Сухих Пелагея Артамоновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1885 ст.
Отец: Сухих Автоном Иванов
Мать: Сухих Пелагея Николаева
Перепись 1895г. плёнка 2199169, стр. 755-756 Перепись 1897г. плёнка 2211397, стр. 342-343
Место жительства
Около 1897 ст.
Юрино-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область
Перепись 1897г. плёнка 2211397, стр. 342-343
Смерть
Неизвестно