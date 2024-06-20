Давыдов Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти01.09.1872 ст.
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Давыдова жена Ивана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Давыдова Аксинья Кузьминишна
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Патрикеевна
Рождение ребёнка
1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Патрикеевна
Смерть
01.09.1872 ст.