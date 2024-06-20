Давыдов Кузьма Иванович Около 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдов Кузьма Иванович

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

01.09.1872 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Около 1835 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Давыдова жена Ивана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Наталья Патрикеевна

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Давыдова Аксинья Кузьминишна

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Патрикеевна

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Патрикеевна

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.09.1872 ст.
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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