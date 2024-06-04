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Кудрявцев Сергей (Сергушка) Афонасьев

Место рождения

поч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Кудрявцев Афонасий (Афонка) Козьмин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Акилина Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Кудрявцев Алексей (Алешка) Сергеев

Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Кудрявцев Платон Сергеев

Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Леонтьева

Смерть
После 1711

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