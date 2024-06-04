Кудрявцев Сергей (Сергушка) Афонасьев
Место рожденияпоч. Васки Иванова сына Вохминова на ключем, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Кудрявцев Афонасий (Афонка) Козьмин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Кудрявцев Алексей (Алешка) Сергеев
Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Леонтьева
Смерть
После 1711