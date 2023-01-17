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Ванечкин Василий Владимирович
Ванечкин Василий Владимирович
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
08.06.1988
Пол
Мужской
Отец
Ванечкин Владимир Иванович
1953 г.р.
Мать
Ванечкина (Кравченко) Татьяна Сергеевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1988
Отец:
Ванечкин Владимир Иванович
Мать:
Ванечкина Татьяна Сергеевна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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