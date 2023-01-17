Мельников Анисим Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мельников Павел Анисимович
Мать ребёнка: Мельникова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Агафья Анисимовна
Мать ребёнка: Мельникова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мельников Яков Анисимович
Мать ребёнка: Мельникова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анастасия Анисимовна
Мать ребёнка: Мельникова Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно