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Мельников Анисим Никитич

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Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Мельников Павел Анисимович

Мать ребёнка: Мельникова Александра Петровна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Агафья Анисимовна

Мать ребёнка: Мельникова Александра Петровна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мельников Яков Анисимович

Мать ребёнка: Мельникова Александра Петровна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анастасия Анисимовна

Мать ребёнка: Мельникова Александра Петровна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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