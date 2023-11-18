Ахметзянова-Якушева Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметзянова-Якушева Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1983

Отец: Якушев Василий

Мать: Якушева-Голубых Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
15.08.2015

Дочь: Ахметзянова Арина Радиковна

Отец ребёнка: Ахметзянов Радик Фаритович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметзянов Радик Фаритович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мананский Сергей Владимирович

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