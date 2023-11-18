Ахметзянова-Якушева Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1983
Отец: Якушев Василий
Рождение ребёнка
15.08.2015
Дочь: Ахметзянова Арина Радиковна
Отец ребёнка: Ахметзянов Радик Фаритович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мананский Сергей Владимирович