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Емельян Осипович

Место рождения

Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Емельянов Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Емельянов Василий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Емельянов Василий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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