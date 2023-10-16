Емельян Осипович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Емельянов Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Емельянов Василий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Емельянов Василий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно