Калужинов Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
19.01.1908 ст.
Дочь: Калужинова Татьяна
Мать ребёнка: Калужинова Фекла Андреевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Калужинов Иван
Мать ребёнка: Калужинова Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
31.05.1912 ст.
Мать ребёнка: Калужинова Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
09.11.1913 ст.
Мать ребёнка: Калужинова Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
17.04.1917 ст.
Дочь: Калужинова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Калужинова Степанида Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно