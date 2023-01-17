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Калужинов Яков Алексеевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Калужников Алексей Борисович

Мать: Калужинова Пелагея Ефимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.01.1908 ст.

Дочь: Калужинова Татьяна

Мать ребёнка: Калужинова Фекла Андреевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Калужинов Иван

Мать ребёнка: Калужинова Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
31.05.1912 ст.

Сын: Калужинов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Калужинова Степанида Семеновна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.11.1913 ст.

Сын: Калужинов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Калужинова Степанида Семеновна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.04.1917 ст.

Дочь: Калужинова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Калужинова Степанида Семеновна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Фекла Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Степанида Семеновна

Смерть
Неизвестно
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