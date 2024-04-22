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Бояркин Владислав Викторович
Бояркин Владислав Викторович
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
07.11.1985
Пол
Мужской
Отец
Бояркин Виктор Иннокентьевич
1953 г.р.
Мать
Бояркина (Ковганко) Елена Владимировна(Владиславовна)
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1985
Отец:
Бояркин Виктор Иннокентьевич
Мать:
Бояркина Елена Владимировна(Владиславовна)
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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