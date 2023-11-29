Заворухин Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заворухин Евгений Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заворухин Сергей Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заворухин Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: Исаева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заворухин Тимофей Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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