Заворухин Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заворухин Сергей Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заворухин Илья Евгеньевич
Мать ребёнка: Исаева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заворухин Тимофей Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно