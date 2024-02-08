Ходаков Ерофей Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходакова Степанида
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Ходакова) Ефросинья Ерофеевна
Мать ребёнка: Ходакова Степанида
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Ходакова) Домна Ерофеевна
Мать ребёнка: Ходакова Степанида
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Ходакова) Марья Ерофеевна
Мать ребёнка: Ходакова Степанида
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Ходакова) Анна Ерофеевна
Мать ребёнка: Ходакова Степанида
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Ходакова) Пелагея Ерофеевна
Мать ребёнка: Ходакова Степанида
Смерть
1835