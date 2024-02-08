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Ходаков Ерофей Евсеевич

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Ходаков Евсей Иванович

Мать: Ходакова Аксинья Григорьевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Степанида

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Ходакова) Ефросинья Ерофеевна

Мать ребёнка: Ходакова Степанида

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Ходакова) Домна Ерофеевна

Мать ребёнка: Ходакова Степанида

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Ходакова) Марья Ерофеевна

Мать ребёнка: Ходакова Степанида

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Ходакова) Анна Ерофеевна

Мать ребёнка: Ходакова Степанида

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Ходакова) Пелагея Ерофеевна

Мать ребёнка: Ходакова Степанида

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1835
Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область

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