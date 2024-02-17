Pankovskaya (Sobischanskaya) Marina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Sobischanskiy Timofey (Tomash)
Мать: Sobischanskaya Anna
Бракосочетание
13.02.1905
Муж: Pankovskiy Stanislav
Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
1909
Сын: Pankovskiy Karol
Отец ребёнка: Pankovskiy Stanislav
Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
1910
Сын: Pankovskiy Anton
Отец ребёнка: Pankovskiy Stanislav
Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
11.12.1918
Дочь: Simonenko Ekaterina
Отец ребёнка: Pankovskiy Stanislav
Lyutarka, USSR
Смерть
Неизвестно