Pankovskaya (Sobischanskaya) Marina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPankovskaya (Sobischanskaya) Marina

Pankovskaya (Sobischanskaya) Marina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Sobischanskiy Timofey (Tomash)

Мать: Sobischanskaya Anna

Бракосочетание
13.02.1905

Муж: Pankovskiy Stanislav

Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
1909

Сын: Pankovskiy Karol

Отец ребёнка: Pankovskiy Stanislav

Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
1910

Сын: Pankovskiy Anton

Отец ребёнка: Pankovskiy Stanislav

Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
11.12.1918

Дочь: Simonenko Ekaterina

Отец ребёнка: Pankovskiy Stanislav

Lyutarka, USSR
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close