Шагарвафа Кагарман кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагарвафа Кагарман кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Хайритдин Хусаин улы

Отец ребёнка: Хусаин Кусяпкул улы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаин Кусяпкул улы

Смерть
После 1917
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