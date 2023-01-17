Шагарвафа Кагарман кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Хайритдин Хусаин улы
Отец ребёнка: Хусаин Кусяпкул улы
Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хусаин Кусяпкул улы
Смерть
После 1917