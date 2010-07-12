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Отрокова Дарья Олеговна
Отрокова Дарья Олеговна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1988
Пол
Женский
Отец
Отроков Олег Викторович
1963 г.р.
Мать
Митрохова Наталия Викторовна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1988
Отец:
Отроков Олег Викторович
Мать:
Митрохова Наталия Викторовна
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