Фролова Таисия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1966
Отец ребёнка: Фролов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1970
Сын: Фролов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Фролов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
16.03.1975
Дочь: Максимова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Фролов Михаил Васильевич