Фролова Таисия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Таисия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1966

Сын: Фролов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.1970

Сын: Фролов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
16.03.1975

Дочь: Максимова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Фролов Михаил Васильевич

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