Климина (Новикова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климина (Новикова) Анна Ильинична

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Место рождения

Ачи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.06.1899 ст.

Дата смерти

26.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1899 ст.

Отец: Новиков Илья Иванович

Мать: не указана

Ачи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1919

Дочь: Ведерникова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Лядов Адриан Порфирьевич

Ачи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1920

Дочь: Мария Адриановна

Отец ребёнка: Лядов Адриан Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядов Адриан Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климин Фёдор Иванович

Смерть
26.12.1946
посёлок Нясьма
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