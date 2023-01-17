Климина (Новикова) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения26.06.1899 ст.
Дата смерти26.12.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1899 ст.
Отец: Новиков Илья Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1919
Дочь: Ведерникова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Лядов Адриан Порфирьевич
Рождение ребёнка
12.01.1920
Дочь: Мария Адриановна
Отец ребёнка: Лядов Адриан Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1946
посёлок Нясьма