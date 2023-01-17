Шипицын Илья Андреевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Шипицын Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шипицын Матвей Ильич
Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шипицын Яков Ильич
Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Домна Ильинична
Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шипицын Егор Ильич
Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ульяна Ильинична
Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сельский староста
Смерть
Неизвестно