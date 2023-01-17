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Шипицын Илья Андреевич

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Место рождения

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Шипицын Андрей

Мать: не указана

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шипицын Матвей Ильич

Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Шипицын Яков Ильич

Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Домна Ильинична

Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шипицын Егор Ильич

Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шипицын Герасим Ильич

Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ульяна Ильинична

Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
сельский староста
Смерть
Неизвестно
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