Константинова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

05.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1893 ст.

Дочь: Жидкова Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Константинов Александр Семенович

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Константинов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Константинов Александр Семенович

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.12.1897

Сын: Константинов Василий Александрович

Отец ребёнка: Константинов Александр Семенович

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.09.1913

Сын: Константинов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Константинов Александр Семенович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Константинов Александр Александрович

Отец ребёнка: Константинов Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Константинов Александр Семенович

Смерть
05.11.1952
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