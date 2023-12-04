Константинова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти05.11.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1893 ст.
Дочь: Жидкова Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Константинов Александр Семенович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Константинов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Константинов Александр Семенович
Рождение ребёнка
25.12.1897
Сын: Константинов Василий Александрович
Отец ребёнка: Константинов Александр Семенович
Рождение ребёнка
28.09.1913
Сын: Константинов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Константинов Александр Семенович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Константинов Александр Александрович
Отец ребёнка: Константинов Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Константинов Александр Семенович
Смерть
05.11.1952