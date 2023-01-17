Глинкин Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Василюк Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Манаева Ксения Елисеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Толбинская Александра Антоновна
Мать ребёнка: Манаева Ксения Елисеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Глинкин Григорий Антонович
Мать ребёнка: Манаева Ксения Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манаева Ксения Елисеевна
Смерть
Около 1918