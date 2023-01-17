Глинкин Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинкин Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Василюк Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Манаева Ксения Елисеевна

Швивая Горка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Толбинская Александра Антоновна

Мать ребёнка: Манаева Ксения Елисеевна

Швивая Горка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Глинкин Григорий Антонович

Мать ребёнка: Манаева Ксения Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева Ксения Елисеевна

Смерть
Около 1918
Швивая Горка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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