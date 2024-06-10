Кузьмин Федор 05.12.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмин Федор

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

05.12.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
22.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Смерть
Неизвестно
Беларусь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Минск

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