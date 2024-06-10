Кузьмин Федор
Место рожденияБеларусь
Дата рождения05.12.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Беларусь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Минск